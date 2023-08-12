ФОТО. Это место в Литве понравится гурманам и не только: здесь в цветниках растут цветы, которые можно... съесть!

Цветочный фестиваль в Литве достиг кульминации цветения. Уникально красивое место, которое обязательно нужно увидеть этим летом – украшенная цветами и овощными клумбами Пакруойская усадьба, где до осенних заморозков продолжается крупнейший в Северной Европе фестиваль "Цветов, искусства и любви". И в этом году в усадебных цветниках есть одна нераскрытая тайна...

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В "лучах" ветряной мельницы спрятан вкусный секрет

Цветники, тянущиеся, как солнечные лучи, от ветряной мельницы Пакруойской усадьбы, не только притягивают взгляд своей неповторимой формой и красотой цветов, но и скрывают неожиданную тайну. Самые наблюдательные заметят, что каждый луч отличается, а также среди цветов высажены различные травы и овощи. Здесь кроется необычная идея - все съедобные растения расположены таким образом, что овощи и зелень, взятые из одного ряда, можно сразу же подать в качестве идеально считающегося гарнира. Раз, два и можно смешать салат - не надо думать, все ли подойдет по вкусу, ведь об этом уже подумали при посадке! Неудивительно, что свежие местные травы и листовые салаты, манящие вкусами и ароматами, каждый день появляются в блюдах кабачка "Трактириус".

Овощные грядки: (не)традиционные, но очаровательные

Капуста, свекла, огурцы, кабачки и другие овощи уже второй год занимают особое место в великолепных цветниках Пакруойской усадьбы. Они высажены не только у ветряной мельницы 18 века, но и в других местах на территории крупнейшего цветочного фестиваля Северной Европы. Возвращаясь к истории, некоторые овощи также когда-то считались цветами. Например, картофель и помидоры долгое время выращивали не ради овощей, а для красивых цветов!

Foto: Publicitātes foto

Съедобные цветы соблазняют незнакомыми ароматами

Пакруойская кухня также имеет благородный вкус - здесь можно отведать... цветы. В средние века в Европе лепестки цветов считались настоящим деликатесом, и на Летнем фестивале цветы стали не только элементом украшения, но и вкусной частью усадебной кухни. Например, знаете ли вы, что лепестки календулы имеют цитрусовый привкус, а настурция придает блюдам легкий перечный привкус? А что и говорить о мороженое из монарды, которое делается в усадьбе и удивляет своим неповторимым вкусом всех, кто его пробовал!

Море миллионов цветов и ароматов на летнем цветочном фестивале

Этим летом в бесчисленные цветочные сады фестиваля вернулась гармония - с пастельными тонами, элегантными сочетаниями цветов и нежными ароматами, приглашающими погрузиться в романтическое цветочное море. Местный парфюмерный магазин каждый день открывает свои двери, чтобы представить гидролаты, изготовленные из фестивальных цветов, показать процесс их производства и совершить волшебное путешествие в мир ароматов и красоты. Растения попадают сюда из специальной сушильни, которая была открыта ровно год назад. Здесь сушат разные растения с лечебными свойствами: монарду, лаванду, чабрец, календулу, шалфей, зверобой и др. Именно здесь подготовленные растения продолжают успешно использоваться для производства гидролатов, масел и даже продукции исторической винокурни.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Foto: Publicitātes foto

Еще больше прекрасных эмоций дарят выступления актеров и трюки цирковых артистов на фоне летних цветов, уникальная детская площадка усадьбы приглашает поиграть маленьких посетителей, фотостудия 19 века, костюмерная, технический музей и другие интересные места ждут всех.

Пакруойская усадьба находится совсем недалеко от Бауски и Елгавы, всего в двух часах езды от Риги. Это не только крупнейшее усадебное хозяйство в Литве, но и одно из 18 самых привлекательных мест культурного туризма в Европе, получившее в Литве титул "Туристический объект года 2018, 2019, 2021, 2022". Каждый год здесь проходят уникальные фестивали цветов и латерн, а также возрождение сцен усадебной жизни 19 века.