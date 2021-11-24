ФОТО. Фантастически красиво украшенные на новогодние праздники улицы Вильнюса

Для того, чтобы у людей появилось рождественское настроение совсем не обязательно ждать, когда зажгутся огни на главной елке страны – именно так решили в Вильнюсе и за месяц до Рождества украсили город так, что Рига с Таллинном могут только молча завидовать. Не верите? Смотрите сами!

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В этом году литовская столица превзошла саму себя. Коронавирус ли и отсутствие других развлечений тому причиной, или городские власти давно уже приняли решение украсить город по максимуму, но получилось у них это невероятно красиво. Украшают не только центральные улицы, но и самые тихие и неприметные уголки. Гирлянды светильников, яркие елки и другие украшения притягивают к себе взгляд каждого прохожего. Подсвечены и городские парки, и витрины магазинов.

Foto: DELFI / Andrius Ufartas

Причем делает это не только город, но и сами компании, магазины, рестораны и даже частные лица. А город, в свою очередь, только поощряет необычные и неожиданные решения. Вильнюс даже проводит своего рода соревнование "Создай рождественское настроение в Вильнюсе 2021", в котором могут принять участие все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться (до 11 декабря) и представить свои идеи для праздничных украшений города (с 14 до 20 декабря), а потом уже – всеобщим голосованием – жители Литвы решат, что же было самым красивым в этом году.

Кстати, победители получат не просто славу и почет, но и денежный приз! А пока же давайте просто посмотрим, как выглядит украшенный к Рождеству и Новому году Вильнюс и порадуемся за наших южных соседей, который смогут воочию полюбоваться этим великолепием:

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

А для тех, кто устал от новостей и хочет просто полюбоваться на красивую Латвию - у нас есть Instagram!