ФОТО. Фантастически красиво украшенные на праздники улицы Вильнюса
Foto: DELFI/Andrius Ufartas

Год уходящий сильно ограничил нам возможность путешествовать, но это же не означает, что у нас совсем нет возможности выяснить, как выглядят те или иные города и страны в нынешнее, не очень простое для всех время. На этот раз Тургид приглашает вас посмотреть на то, как выглядят украшенные к новогодним праздникам улицы Вильнюса.

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В этом году литовская столица превзошла саму себя. Коронавирус ли и отсутствие других развлечений тому причиной, или городские власти давно уже приняли решение украсить город по максимуму, но получилось у них это невероятно красиво.

Украшают не только центральные улицы, но и самые тихие и неприметные уголки. Гирлянды светильников, яркие елки и другие украшения притягивают к себе взгляд каждого прохожего. Подсвечены и городские парки, и витрины магазинов.

Конечно, стоит вспомнить и городскую елку. Общая высота рождественской композиции, занявшей свое обычное место возле Вильнюсского собора, 24 метра. Но это не высота самого дерева: небольшая, но очень симпатичная елочка поместилась внутри огромной светящейся конструкции, на украшение которой было потрачено почти четыре километра гирлянд, 800 серебряных украшений и зеркала, общей площадью 150 кв.м.

А вот и фотографии Вильнюса:

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

Tags

Вильнюс Елка Литва Новый год Рождество Украшения Lietuva Viļņa
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