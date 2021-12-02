ФОТО. Где лучше всех - в Риге, Таллине или Вильнюсе? Голосуем за самую красивую елку

До зимних праздников еще куча времени, но рождественское и новогоднее настроение столицы стран Балтии создают уже сейчас. Главные елки Эстонии, Латвии и Литвы уже установлены и вовсю радуют глаз. А Тургид решил сравнить их между собой, как мы делаем это каждый год.

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В прошлом году победительницей голосования в Тургиде стала наша рижская елочка. А кому же достанется первое место в году нынешнем?

Рига

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI



В Риге главные рождественские елки на Домской и Ратушной площадях зажглись 28 ноября. "Ощущение праздника в городе - как в центре, так и в окрестностях - сохранится до января", - подчеркнул мэр Риги Мартиньш Стакис, выступая перед собравшимися на площади людьми.

В этом году на елке на Домской площади зацвели как большие, так и маленькие рождественские звезды или пуансеттии. Они украшают елку в красных и серебряных тонах. Ель на Ратушной площади богато декорирована в типичном средневековом стиле с использованием позолоченных элементов - звезд и разнообразных орнаментов. Ель на набережной 11 ноября также оформлена в типичных для Рождества цветах.

Город также позаботился о 16 новогодних елках, которые установят в разных частях города, а также о 22 новогодних елках, которые будут украшать столичные культурные центры, парки, скверы и площади. По словам Стакиса они зажгутся 5 декабря.