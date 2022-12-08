ФОТО. Где лучше всех - в Риге, Таллине или Вильнюсе? Голосуем за самую красивую елку

До зимних праздников еще куча времени, но рождественское и новогоднее настроение столицы стран Балтии создают уже сейчас. Главные елки Эстонии, Латвии и Литвы уже установлены и вовсю радуют глаз. А Тургид решил сравнить их между собой, как мы делаем это каждый год.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В прошлом году победительницей голосования в Тургиде стала наша рижская елочка. А кому же достанется первое место в году нынешнем?

Рига

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

В Риге главные рождественские елки на Домской и Ратушной площадях зажглись в первое воскресенье Адвента, 27 ноября.

Главную рождественскую елку Риги зажег детско-юношеский вокальный ансамбль Kolibri, а мэр Риги Мартиньш Стакис обратился к зрителям по видеосвязи.

В этом году елку на Домской площади украсили большие красные и желтые шары. Они пришли на смену украшавшим елку в прошлом году красным и голубым пуансеттиям.

После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией Covid-19, на Домской площади также официально открылся Рождественский базарчик. Базарчик будет работать до 1 января 2023 года, здесь можно будет купить подарки, насладиться праздничной атмосферой и культурной программой.

11 декабря Домская площадь станет стартом для традиционного забега Дедов Морозов, а 31 декабря в 20:00 здесь состоится встреча Нового года вместе с латвийскими диджеями.

По рабочим дням рождественская ярмарка будет открыта с 11:00 до 21:00, по пятницам и субботам - с 10:00 до 22:00, по воскресеньям - с 10:00 до 20:00.