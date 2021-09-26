ФОТО. Где можно увидеть марсианские пейзажи прямо на Земле
Foto: Vida Press

Несмотря на то, что возможность путешествовать потихоньку восстанавливается, мы все еще не можем поехать во множество стран. И уж совершенно точно не имеем возможности полететь на Марс. По счастью, марсианские пейзажи можно увидеть не только на Красной планете. Достаточно отправиться в Национальный парк Каньонлендс, в США.

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Совсем недавно Delfi посвятило Марсу целый отдельный проект – четвертой планете в нашей Солнечной системе. Почему именно Марсу? Наверное потому же, почему именно Красной планете посвящали свои произведения множество фантастов – потому что когда-то люди считали, что на Марсе также существовала разумная жизнь.

Ведь когда-то много миллиардов лет назад на Марсе даже существовала вода, а марсианские пейзажи местами сильно похожи на те, которые встречаются кое-где и на нашей родной планете. Например, в штате Юта (США), в Национальном парке Каньонлендс.

Цвет бентонитовых холмов Каньонлендса меняется от коричневого и красного до пурпурного, серого и зеленого. Они образовались в юрский период, когда в болотах и озерах оседала грязь, ил, мелкий песок и вулканический пепел. Пейзажи Красной планеты на Земле запечатлел фотограф-любитель Джеймс Биан, по словам которого он чувствовал себя как будто на другой планете, когда снимал эти впечатляющие виды.

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