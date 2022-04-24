ФОТО. Глэмпинг для шейхов: необычная гостиница в песках Саудовской Аравии
Foto: Publicitātes foto

Бронируя очередную гостиницу или Airbnb для предстоящего летнего отпуска, мы чаще всего обращаем внимание на ее местоположение или наличие парковки или удобную кровать или хороший завтрак. Но иногда само проживание в гостинице может стать отдельным приключением. Достаточно вспомнить ледяной отель, отели на деревьях, в грузовом кране или бывших тюрьмах.

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Еще один необычный отель совсем недавно появился в Саудовской Аравии. Создатели гостиницы явно вдохновлялись древними бедуинами, которые бродили по Аравийскому полуострову в караванах. В итоге Caravan компании Habitas стал неким глэмпингом для современного кочевника, пишет портал Uncrate.

Глэмпинг — это гламурный кемпинг (понятие происходит от английских слов "glamorous" и "camping"). То есть подразумевается ночлег на природе, но, в отличие от кемпинга с простыми палатками, более комфортный: с удобной кроватью и горячим душем.

ФОТО. Глэмпинг для шейхов: необычная гостиница в песках Саудовской Аравии
Foto: Publicitātes foto

Кемпинг расположен в долине Ашар в Саудовской Аравии, неподалеку от курорта Habitas AlUla. Сам глэмпинг состоит из 22 жилых автофургонов американской марки Airstream, которых легко опознать по характерной форме кузова из полированного алюминия. В каждом из этих фургонов есть отдельная спальная зона, ванная комната и открытая терраса.

Встречаться гости могут под общим большим тентом, где также проходят различные мероприятия, представления, художественные инсталляции и многое другое. Отдыхающим в "Караване" также предлагаются прогулки по каньонам, походы по пустыне, катание на лошадях и наблюдение за звездами. А еще посетители могут воспользоваться фудтраками, тренажерным залом и кинотеатром под открытым небом. Стоимость этого удовольствия начинается от 400 долларов за ночь.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Гостиница Отель Саудовская Аравия
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