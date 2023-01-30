ФОТО. Голова в Швейцарии, ноги во Франции: необычный отель, в котором можно спать сразу в двух странах

Отель Arbez – небольшой и с виду ничем не примечательный отель, расположенный в деревушке Ла-Кюр в пяти милях к северу от Женевы. И казалось бы – что в нем такого, что привлекает сюда не только любителей зимних видов спорта и походов по горам? Но Arbez знаменит не этим. Благодаря малоизвестному международному соглашению середины XIX века посетители отеля могут насладиться одним из самых уникальных гостиничных впечатлений, которые вы можете получить в любой точке мира.

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Построенный в деревенском стиле, столь распространенном в этой части Европы, небольшой семейный отель Hotel Arbez Franco-Suisse, также известный как L'Arbézie, расположен прямо на границе двух государств. Эта ситуация стала непреднамеренным следствием Даппского договора 1862 года, по которому Франция и Швейцария договорились о небольшом территориальном обмене, чтобы предоставить Франции полный контроль над близлежащей дорогой, имевшей стратегическое значение.

В договоре было предусмотрено, что любые постройки вдоль границы должны оставаться на месте. Это обстоятельство решил использовать один из местных жителей, который в рекордные сроки построил прямо на границе большое по меркам того времени трехэтажное здание. И когда в 1863 году соглашение вступило в силу, то бизнес предприимчивого товарища по фамилии Понтус оказался по обе стороны границы: с одной стороны (Франция) бар, с другой (Швейцария) – магазин. Отель в доме появился позже – в 1921 году.



В результате примерно половина отеля находится во Франции, а другая половина – в Швейцарии, а международная граница проходит прямо по ресторану и нескольким номерам. В двух номерах в гостинице спят головой в Швейцарии и ногами во Франции. А еще одна комната находится в Швейцарии, а принадлежащая ей ванная - во Франции, поэтому чтобы дойти ночью до туалета, гостям номера придется пересекать государственную границу. Хорошо, что хоть паспорт показывать не надо.

Юридические сложности

Эта пограничная реальность нашла свое отражение и в убранстве отеля. От мировых войн до недавней пандемии Covid-19 уникальное положение гостиницы было бесконечным источником любопытных ситуаций и историй. Это также отражено в нескольких декоративных элементах, которые можно найти по всему дому. Некоторые из них очевидны, например, флаги, украшающие некоторые стены, но есть и менее заметные.



Например, в ресторане, прямо в том самом месте, где проходит граница государств, висит репродукция знаменитой картины Поля Сезанна "Игроки в карты". Сцену, на которой изображены двое мужчин, играющих в карты, также можно найти на одной из внешних стен отеля. Этот мурал отражает инцидент, который произошел в отеле в 1920-х годах: швейцарский таможенник оштрафовал веселую компанию, которую он поймал за игрой в карты. Правонарушение? Не азартные игры, как некоторые могли бы предположить, а тот факт, что посетители отеля использовали французский набор карт на швейцарской стороне гостиницы, не заплатив предварительно таможенную пошлину.



Другой серьезной проблемой является выбор еды в ресторане отеля. Сидите на французской стороне ресторана? Тогда забудьте о том, чтобы заказать tomme Vaudoise. Этот швейцарский сыр нельзя ввозить на французскую сторону из-за строгих европейских правил, касающихся непастеризованных молочных продуктов. То же самое происходит и с некоторыми французскими деликатесами, такими как saucisse de Morteau – разновидность колбасок, распространение которых в Швейцарии запрещено.

Оплатить счет проще, так как принимаются как евро, так и швейцарские франки. Точно так же в отеле есть два телефонных номера, по одному для каждой страны, а в номерах есть два типа электрических розеток, поскольку во Франции и Швейцарии используются разные стандарты. Налоги уплачиваются в обе страны по определенной пропорциональной формуле, согласованной с налоговыми органами обеих стран.



Когда, в 2008 году, Швейцария присоединилась к Шенгенской зоне, это немного упростило ситуацию, но на повседневную работу отеля практически не повлияло.

Особенно драматическая ситуация в отеле сложилась во время Второй мировой войны, когда в гостинице одновременно находились немецкие войска вместе с коллаборационистами французского режима Виши и представители свободной Швейцарии. Немцы заняли французскую половину отеля, но, поскольку лестница, ведущая в номера, частично находилась на территории Швейцарии, верхние этажи оставались для них закрытыми, что делало их относительно безопасным убежищем для беженцев.



В итоге зачастую ситуация в гостинице напоминала британские комедийные сериалы 80-х годов: в то время, когда немцы отвлекались, ели или пили в баре, владельцу отеля удавалось незаметно переправить беглецов прямо у них под носом в безопасное место - в Швейцарию.

Владелец Макс Арбез был даже признан "Праведником народов мира" за его роль в спасении еврейских беженцев. Это звание присваивает Израильский институт катастрофы и героизма национального мемориала Катастрофы и Героизма "Яд ва-Шем". Благодарственное письмо командующего армией союзников маршала Бернарда Монтгомери сегодня также с гордостью выставлено рядом с этой "лестницей свободы".

Место для секретных переговоров

Это был не последний раз, когда отель оказался вовлечен в международную геополитику с высокими ставками. В начале 1960-х годов отель Arbez также был местом проведения секретных переговоров, которые привели к обретению Алжиром независимости от Франции в 1962 году.



Опасаясь захвата, алжирские переговорщики не желали ступать на французскую землю, а французские власти желали вести переговоры скрытно в пределах своих границ. Отдельный номер в отеле оказался идеальным решением.

Особый статус отеля также мог быть использован людьми с менее благочестивыми намерениями. В начале 2002 года, вскоре после 11 сентября, отель посетили агенты некоей службы безопасности, чтобы расследовать возможность того, что боевик Аль-Каиды мог использовать пребывание в гостинице для пересечения границы между государствами незамеченным.

Совсем недавно, с началом пандемии Covid-19, отель Arbez снова оказался на передовой. Как и остальная туристическая индустрия, гостиница сильно пострадала, хотя некоторое время ей удавалось оставаться открытой для размещения медицинского персонала.

Однако менеджерам гостиницы приходилось регулярно "жонглировать" постоянно меняющимися наборами ограничений в двух разных странах. В итоге отель предпочитал применять более строгие ограничения, которые чаще всего оказывались французскими.

Сейчас же отель - отличное место для желающих покататься на лыжах, семейных пар и любителей отдохнуть в одиночестве, а заодно и подышать чистым горных воздухом.