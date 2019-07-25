ФОТО. Гостиница в Калининграде: невиданная роскошь за мизерную плату

Доводилось ли вам спать на кровати в форме ракушки? Или пить воду из золотого крана? Видели ли вы где-то пилон в ванной? Если у вас немного денег, но вы мечтаете о роскоши – одна загадочная гостиница в Калининграде позволит вам почувствовать себя королями и королевами. Это уникальное место посетил журналист портала DELFI.lt Ориюс Гасановас.

Россияне всегда любили роскошь, все блестящее и золотое. Даже если это золото и ненастоящее. Так и с одеждой, на которой криком кричат бренды известных дизайнеров. Пусть это Dolce&Gabbana с рынка, дешевая, но зато все видят. То же самое и с автомобилями, если есть деньги – покупают то, что привлекает внимание. Примерно так обстоят дела и с интерьером. Люди любят блестящие обои, бра с бриллиантами, пусть и ненастоящими. Эта статья и фотогалерея – о своеобразной российской роскоши, которую удалось найти в Калининграде.

Калининградская область словно законсервировалась во времени. Там ничто не меняется десятки лет. Все осталось, как было в советское время.

Хотя и ввели электронные визы, надеются на большой поток клиентов – местным жителям есть в чем подтянуться. Вот, например, найти гостиницу и выбрать ее здесь непросто. Некоторые 3- и 4-звездочные гостиницы напоминают общежития или коммунальные квартиры. Многие гостиницы похожи на частные дома. вроде как жили себе Наташа и Евгений в своем доме, а однажды проснулись и решили открыть гостиницу. Правда, плюс есть - цены в таких местах невысокие. Апартаменты можно найти за 10-20 евро. Кое-где даже с завтраком, который "хозяйка приготовит по желанию клиента".

При бронировании номера надо посмотреть не только на номер внутри, но и на здание снаружи. Бывает, что номер оказывается в помещении торгового центра или над рестораном.

Вот гостиница Hotel Agora безо всяких звезд расположена в выставочном центре с тем же названием. Стеклянное здание пирамидальной формы с виду не напоминает гостиницу. Там есть и магазины, и детские игровые комнаты. Для гостей есть бассейн. Стоимость номера 25 евро. Литовцы нередко здесь останавливаются.