ФОТО. Гранд-канал в Венеции окрасился в ярко-зеленый цвет
Foto: AP/Scanpix/LETA

В воскресенье утром вода в Гранд-канале в Венеции в районе известного моста Риальто окрасилась в ярко-зеленый цвет.

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Представитель местных властей сообщил CNN, что они немедленно взяли пробы воды, просмотрели записи камер видеонаблюдения и опросили местных гондольеров, не видели ли они чего-нибудь подозрительного. После этого было созвано экстренное совещание для расследования причин появления зеленой воды. Ни одна экологическая группа пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

ФОТО. Гранд-канал в Венеции окрасился в ярко-зеленый цвет
Foto: AP/Scanpix/LETA

Согласно многочисленным изображениям, опубликованным в социальных сетях, на которых видно, как гондолы, водные такси и водные автобусы проплывают через изумрудную субстанцию, зеленое пятно было впервые замечено около 9:30 утра по местному времени и начало медленно разрастаться.

Член городского совета Андреа Пегораро сразу же обвинил экологических активистов, которые в последние месяцы нападают на объекты культурного наследия Италии. Однако группа Ultima Generazione, которая за неделю до этого сбросила уголь в фонтан Треви в Риме, сказала CNN, когда ее спросили, не они ли стоят за зеленой водой: "Это не мы".

Итальянская пожарная бригада сообщила в Твиттере, что они помогают предоставить "образцы и техническую помощь" ARPA Veneto, региональному агентству, контролирующему экологическое состояние Гранд-канала, которое "проводит анализ для установления природы вещества в воде".

ФОТО. Гранд-канал в Венеции окрасился в ярко-зеленый цвет
Foto: AP/Scanpix/LETA

По предварительным данным, причиной изменения цвета воды стал краситель, который часто используется для обнаружения утечек в жидкостных системах, передало итальянское агентство ANSA.

Полиция заявила, что зеленая жидкость не представляет опасности для здоровья человека.

Это не первый случай изменения цвета воды в Большом канале Венеции. В 1968 году во время ежегодной Венецианской биеннале аргентинский художник Николас Гарсия Урибуру окрасил воды канала в зеленый цвет флуоресцентным красителем флуоресцеином. Этот ход был призван привлечь внимание к экологическим проблемам и взаимоотношениям между природой и цивилизацией.

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