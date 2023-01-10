ФОТО. "Хотел сделать всем приятно". Таллиннец построил на пляже Таллина сказочный ледовый городок

Алексей Ващенко построил на побережье в Таллинском районе Пирита шикарный ледовый городок, который могут увидеть все желающие.

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"Мотивация такая: людям это нравится, поэтому хорошо, если я могу таким образом сделать им что-то приятное. И у меня есть надежда, что тем самым удастся хоть в какой-то степени на короткий момент сделать мир немного лучше", - рассказал Ващенко порталу Delfi.

Идея построить снежный городок возникла у мужчины при прогулке по берегу. "Сразу представил себе, что тут можно было бы построить. Строительство заняло около трех дней", - сказал Ващенко.