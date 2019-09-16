ФОТО. История кругосветных путешествий от Магеллана до наших дней

Пять столетий назад Фернан Магеллан отправился со своей командой в первое в истории плавание вокруг земного шара. Наша подборка – о смельчаках, повторивших рискованное предприятие.
Первое кругосветное плавание в истории человечества
Два года, одиннадцать месяцев и две недели, - такова продолжительность испанской морской экспедиции, начавшейся в сентябре 1519 года под руководством Фернана Магеллана и укомплектованной командой численностью до 280 человек (точно неизвестно) на пяти судах. Вернуться в Испанию удалось только кораблю "Виктория" с горсткой чудом выживших людей на борту. Сам Магеллан в экспедиции погиб.
Легендарный мореплаватель
Португальский и испанский мореплаватель Фернан (Фернандо) Магеллан (Магальяйнш) родился в 1480 году в португальском городе Саброза в дворянской семье. Совершив первое в истории человечества кругосветное плавание, он доказал, что Земля имеет форму шара и, в частности, открыл пролив, разделяющий Южную Америку и Огненную Землю. Из экспедиции Магеллан не вернулся. Он был убит в 1521 году.
Прибыльная экспедиция
Целью Магеллана было найти для Испании путь к пряностям - товару, который в XVI веке был дороже золота. Но единственный известный путь к Молуккским островам - "Островам пряностей" - в Индонезии шел через португальские воды. Магеллан искал западный путь, через испанские воды. Путь был найден, и экспедиция в конечном итоге принесла ее организаторам большую прибыль.
Вокруг света за 80 дней
Приключенческий роман "Вокруг света за 80 дней" писателя Жюля Верна рассказывает о кругосветном путешествии эксцентричного англичанина Филеаса Фогга и его слуги-француза Жана Паспарту, которое было предпринято в рамках одного пари. Если ориентироваться на эту книгу, можно составить маршрут Фогга. Правда, современные путешественники предпочитают старому пакетботу комфортабельные яхты.
Без сна и посторонней помощи
Расположенный на побережье Атлантического океана французский городок Ле-Сабль-д'Олон каждые четыре года становится отправной и конечной точкой кругосветной гонки парусных яхт-одиночек Vendée Globe - единственной такого рода регаты, проводимой без остановок и без посторонней помощи. Спать яхтсменам приходится урывками. Многие снимаются с соревнования уже в первые дни после старта.
Катамаран с солнечными батареями
Гигантский катамаран "Tûranor Planet Solar", построенный немецкими инженерами совместно с новозеландскими и швейцарскими специалистами, - самое крупное в мире судно, работающее на солнечных батареях и являющееся экологически чистым и бесшумным. На его палубе установлено 38 тысяч солнечных панелей. В 2010-2012 годах катамаран обогнул планету за 585 дней.
Кругосветный перелет – за счет энергии солнца
На солнечных батареях работает и самолет швейцарской компании Solar Impulse. Это первый в мире пилотируемый самолет, способный летать за счет энергии Солнца. В марте 2015 года в Абу-Даби летательный аппарат Solar Impulse впервые отправился в кругосветный полет. Правда, его пришлось прервать, но в июле 2016 года он все же был успешно завершен.
Облететь Землю на воздушном шаре
В 2002 году американский миллиардер, воздухоплаватель, яхтсмен Стив Фоссетт в одиночку облетел планету на воздушном шаре. Ему понадобилось для этого две недели. Таким образом, Фоссетт побил рекорд своего конкурента из Швейцарии Бертрана Пиккара, сделавшего это за 19 дней. Зато Пиккар - первый, кто совершил беспосадочный полет на воздушном шаре.
Автопробег на олдтаймере
12 марта 2015 года 79-летняя жительница Берлина Хайди Хетцер вернулась в свой родной город из кругосветного путешествия, совершенного на автомобиле-олдтаймере "Хадсон" 1930 года выпуска. Она хотела повторить кругосветный автопробег знаменитой немецкой автогонщицы Клереноре Стиннес, которая в 1927-1929 годах объехала земной шар и тем самым стала первым человеком, сделавшим это на автомобиле.
Вокруг земного шара – на велосипеде
В 1989 году, после падения Берлинской стены, Аксель Брюммер и Петер Глёкнер из тюрингского Заальфельда решили в честь этого знаменательного исторического события объехать земной шар на велосипедах. Круиз стартовал 29 июня 1990 года. Велосипедисты преодолели 80 тысяч километров и пересекли 50 стран. В объединенную Германию приятели вернулись пять лет спустя.
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