ФОТО. Как в Бангладеш рис сушат

Рис очень распространенный и любимый многими продукт. Он является частью как простых, так и очень сложных блюд, его можно встретить в плове и в суши, в ризотто и в паэлье. Сегодня Тургид предлагает посмотреть, как сушат рис в Азии, там, где он традиционно является одним из наиболее употребляемых продуктов.

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Фотограф-любитель Мухаммад Хедаят Саркер заснял рабочих из бангладешского города Ашугандж, которые разделили рис на небольшие холмики для того, чтобы он просушился на солнце, сообщает Vida Press. Ночью груды риса накрывают бамбуковыми корзинами, защищая их от влаги. На фотографиях также изображены дети, играющие и бегающие между получившимися кучками, в то время как их родители, братья и сестры занимаются сортировкой риса.

Саркер, который сам живет в этом районе, рассказал Vida Press: "Рис доставляется на мельницу машиной (из близлежащих районов) и на лодках (из остальных частей страны). Рис собирают и на ночь погружают в воду. Затем его сушат на солнце – обычно этот процесс занимает два-три дня. Во время сушки рабочие перемешивают рис четыре-пять раз в день, тем самым ускоряя процесс сушки. Обычно на сушке риса работают целыми семьями – муж, жена и подросшие дети".