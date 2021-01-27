ФОТО. Как в Польше собирают виноград для знаменитого ледяного вина

Обычно виноград собирают осенью, но есть особые ледяные вина (айсвайн), которые можно получить только из винограда, замерзшего на своей собственной лозе.

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Чтобы сделать айсвайн, виноград должен быть собран с лозы при температуре -7/-8 градусов. Допускаются и более низкие температуры, но тогда могут возникнуть сложности с получением сока – а сок из такого замерзшего винограда получают только самый сладкий. Впрочем, в большом количестве случаев виноград просто не доживает до таких сборов – ягоды либо сгнивают, либо их склевывают птицы.

Согласно Winesvinesanalytics.com, ледяное вино впервые было произведено в Германии в начале XIX века и получило название Eiswein. 150 лет спустя ледяное вино стало невероятно популярным в Канаде (наверное, помог климат), и она стала крупнейшим производителем ледяных вин.

Есть два способа сбора винограда для данного сорта вин. Первый, как уже упоминалось выше, состоит в том, что виноград собирают при определенной температуре уже замороженным. Второй – более простой – виноград снимают с лоз в его обычное время урожая и только потом замораживают. Несмотря на то, что дальнейший процесс производства вина в обоих случаях одинаков, результаты радикально отличаются друг от друга. Как и стоимость получившегося продукта – цена одной бутылки варьируется от 20 до 100 долларов (17-83 евро) в зависимости от того, каким способом был собран виноград.

На фотографиях ниже показано, как сбор винограда для ледяного вина происходит в польской Баневице. Как видно на снимках, сделанных фотоагентством EPA, уборка винограда проходит ночью: работники тепло одеты и вооружены перчатками и фонариками. На виноградник въезжает трактор с прицепом, в который и загружают собранные ягоды. Замороженные грозди снимают с лоз, складывают в ведра, а затем перекладывают в большой контейнер. Позже ягоды отправят на винодельню, где их переработают в вино.