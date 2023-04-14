ФОТО. Как весной выглядит одна из самых красивых болотных троп Эстонии
Foto: Marina Begunkova

Поход по болоту невероятно интересен в любое время года - здесь всегда очень красочные и разнообразные пейзажи. А Вируское болото является одним из самых доступных болот Эстонии с пешеходной тропой, проходящей через характерный лесной и болотный ландшафт Лахемаа.

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Еще пять тысяч лет назад Вируское болото было озером, но теперь многое изменилось. И хотя вода здесь — невероятной чистоты, купаться в Вируском болоте, размеры которого достигают 235 га, запрещено. Вируское болото расположено в Национальном парке Лахемаа.

Длина самой тропы — 3,5 километра (длина круга 6 км), часть из которой — дощатая дорога, доступная для передвижения в инвалидном кресле или в детской коляске. Деревянный настил ведет прямо к смотровой башне, на первую платформу которой можно заехать прямо на инвалидной коляске.

Кстати, тропа Вируского болота является небольшой частью и другого маршрута — проходящей через всю Эстонию походной тропы Оанду-Аэгвийду-Икла, длиной 375 километров.

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