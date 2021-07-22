ФОТО. Как вьетнамские фермеры кувшинки собирают

Кувшинки, несомненно, являются одними из самых красивых цветов, которые радуют глаз вне зависимости от того, где вы ими любуетесь – будь то небольшой пруд в парке или речка и озеро во время купания. Но во Вьетнаме кувшинками не только любуются, их еще и собирают для дальнейшей продажи.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Фотограф Нгуен Сань Куок Хай (Nguyen Sanh Quoc Huy) с помощью беспилотника сделал несколько фотографий фермеров в Мок Хоа, Вьетнам, которые усердно собирают кувшинки для последующей продажи на рынке, сообщает Vida Press. Одетые в традиционные вьетнамские конические шляпы, фермеры плывут на своих деревянных лодках по затопленным полям, где растут красивые водные растения.

По словам Хая, он был очень рад запечатлеть момент сбора кувшинок: "Фермеры делают это каждый год в сезон дождей, когда вода затапливает близлежащие поля".