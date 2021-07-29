ФОТО. Как выглядит фабрика по производству рисовой лапши в Бангладеш

Для большинства из нас рисовая лапша ассоциируется с очень вкусной, но слегка экзотической едой. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, как эта еда попадает к вам на тарелку? Тургид решил исправить и этот пробел и показать, как выглядит производство рисовой лапши в Бангладеш.

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Фотограф Абдул Момин запечатлел повседневную жизнь расположенной на севере Бангладеш фабрики, где работающие женщины развешивают и упаковывают тонкую рисовую лапшу, сообщает Vida Press. Эту лапшу изготавливают из горячей воды, рисовой муки и дрожжей и полученное "тесто" нарезают на тонкие, похожие на пряжу полоски длиной около 1,5 метров.

Нарезанные полоски развешивают на палках из бамбука, на которых они висят на солнце и сохнут в течение двух дней. После того как лапша высохнет, ее "выкрасят" в коричневый цвет и расфасуют для продажи.

"Это сезонный бизнес, которым занимаются каждый год в течение одного месяца. Рисовая лапша очень известна в Бангладеш: мусульмане готовят ее с сахаром, молоком и орехами и едят как традиционное блюдо в священный месяц Рамадан. Процесс производства очень прост, и, как только они будут упакованы для продажи, они будут отправлены в разные части Бангладеш", - говорит Момин.