ФОТО. Канадский водопад, в котором течет красная вода
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Кэмерон-Фолс - одно из мест, которое обязательно стоит посетить, если (или лучше "когда") вы окажетесь в Канаде. Расположенный в Уотертон-парке, он привлекает больше всего туристов в этом регионе.

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Нельзя отрицать, что водопад и сам по себе довольно красивый, но редкое природное явление делает это место еще более впечатляющим. Обычно в водопаде кристально чистая вода - как оно и должно бы быть по логике вещей. Но иногда вода в нем окрашивается в темно-розовый цвет, вызывая восхищение у всех, кому удается понаблюдать за подобным явлением.


Объяснение у этой загадки довольно простое. Вода в Кэмерон-фоллс поступает из близлежащего озера, которое через небольшой овраг течет к самому водопаду. Во время сильных дождей вода подмывает в водопад со скал так называемый агриллит - особый вид осадочной горной породы, представляющий собой окаменевшую глину, которая за несколько миллионов лет под воздействием давления поверхностного грунта и высоких температур приобрела невероятную твердость и прочность. Именно он окрашивает реку в нетипичный цвет.

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A post shared by Li💚💚🌍🌎🌍 (@natural_alruta) on Mar 23, 2017 at 2:05pm PDT


Чаще всего такое явление можно наблюдать весной или осенью, но и летом водопад очень и очень красив.

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A post shared by EMU Australia (@emuaustralia) on Oct 13, 2017 at 10:03pm PDT


Тем же, кто любит длительные походы, стоит совершить 19-километровую прогулку по Уотертон-парку, в конце которой как раз и находится впечатляющий водопад. Впрочем, к водопаду есть и более короткий и легкий путь по удобной и ухоженной тропе. Все зависит от того, что вам больше по душе.

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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Водопад Канада Kanāda
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