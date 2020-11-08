ФОТО. Канадский водопад, в котором течет красная вода

Кэмерон-Фолс - одно из мест, которое обязательно стоит посетить, если (или лучше "когда") вы окажетесь в Канаде. Расположенный в Уотертон-парке, он привлекает больше всего туристов в этом регионе.

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Нельзя отрицать, что водопад и сам по себе довольно красивый, но редкое природное явление делает это место еще более впечатляющим. Обычно в водопаде кристально чистая вода - как оно и должно бы быть по логике вещей. Но иногда вода в нем окрашивается в темно-розовый цвет, вызывая восхищение у всех, кому удается понаблюдать за подобным явлением.



Объяснение у этой загадки довольно простое. Вода в Кэмерон-фоллс поступает из близлежащего озера, которое через небольшой овраг течет к самому водопаду. Во время сильных дождей вода подмывает в водопад со скал так называемый агриллит - особый вид осадочной горной породы, представляющий собой окаменевшую глину, которая за несколько миллионов лет под воздействием давления поверхностного грунта и высоких температур приобрела невероятную твердость и прочность. Именно он окрашивает реку в нетипичный цвет.





Чаще всего такое явление можно наблюдать весной или осенью, но и летом водопад очень и очень красив.





Тем же, кто любит длительные походы, стоит совершить 19-километровую прогулку по Уотертон-парку, в конце которой как раз и находится впечатляющий водопад. Впрочем, к водопаду есть и более короткий и легкий путь по удобной и ухоженной тропе. Все зависит от того, что вам больше по душе.

