ФОТО: Каталония переживает сильнейшую засуху в истории

Каталония, регион на северо-востоке Испании, переживает сильнейшую засуху за многие десятилетия. В четырех областях объявлен "оранжевый" - наивысший - уровень угрозы. Бедствие затронуло порядка шести миллионов человек.

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Водохранилище Сау расположено в 100 км от Барселоны и уже полвека снабжает водой город и другие города Каталонии на северо-востоке Испании.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В начале марта уровень воды в Сау резко снизился и сейчас составляет всего 8% от его общей вместимости.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Церковь Сан-Рома-де-Сау была построена в XI веке и почти полностью затоплена в 1962 году, когда было создано водохранилище Сау. Сейчас, когда уровень воды значительно снизился, туристы получили уникальную возможность осмотреть это древнее сооружение.

Так выглядит суша в этом районе. Фермеры говорят о полностью потерянном сельскохозяйственном сезоне. По словам ученых, это сильнейшая засуха в новейшей истории Испании.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Команды на небольших лодках в срочном порядке вытаскивают рыбу сетями. Это необходимо сделать, прежде чем она умрет и сгниет в воде, что сделает воду непригодной для людей.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В регионе введены ограничения на использование пресной воды. Пока меры касаются полива общественных и частных зеленых зон и капельного орошения сельскохозяйственных угодий, но власти не исключают введение лимита на объемы воды для личного пользования.

Ученые опасаются, что засуха может принести необратимые последствия для флоры и фауны региона - возможно, пострадают целые экосистемы.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Специалисты утверждают, что первые признаки надвигающейся сильнейшей засухи появились еще два года назад, но пока неясно, могли ли власти как-то к этому подготовиться.

А вот так церковь Сан-Рома-де-Сау выглядела еще прошлым летом.