ФОТО. Катаются с горки и купаются в бассейне. Как проходит процесс обучения будущих пилотов и стюардесс

Персонал самолета должен пройти тщательный курс обучения, а потом всю теорию нужно еще и отработать на практике. rus.Delfi.ee побывал в тренировочном центре Turkish Airlines в Стамбуле, где молодых пилотов и бортпроводников обучают технике безопасности на борту и поведению в кризисных ситуациях.

И для бортпроводников, и для пилотов обязательно пройти курсы техники безопасности, и потом отработать все это на практике. Молодой персонал самолета отрабатывает поведение в опасных ситуациях, будь то пожар на борту или экстренная посадка.

Всего они проводят от 2,5 до 4 месяцев, в течение которых им, кроме всего прочего, приходится раз за разом скатываться с горки и прыгать в бассейн. Кстати, для практики используются настоящие старые самолеты, которые уже списали из эксплуатации.

Все это делается во имя того, что если, к несчастью, на борту самолета действительно произойдет какой-либо инцидент, персонал смог спасти доверенные им жизни пассажиров.

Кроме того, каждые 9 месяцев персонал самолета, согласно закону, обязан снова проходить эти тренировки, чтобы обновить свои знания и умения.

В тренировочном центре Turkish Airlines также проходят практику в симуляторах пилоты. Всего они учатся около двух лет, из которых полтора года занимает изучение практики, и около 6 месяцев — тренировка в симуляторе полета.

Для каждого типа самолета есть свой тренировочный симулятор. Изнутри он выглядит как настоящая кабина пилота, только за ней стоят компьютерные экраны и места для тренера, который следит за прогрессов учащихся.

Один урок в такой кабине длится 4 часа. После того, как закончится период обучения и пилот приступит к работе, он обязан проходить тренировку в симуляторе каждые 6 месяцев.

Несмотря на весь этот, казалось бы, довольно веселый процесс обучения, в мире все равно наблюдается нехватка пилотов. Кто готов пройти все эти этапы обучения и исправить ситуацию?