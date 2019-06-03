ФОТО. Катаются с горки и купаются в бассейне. Как проходит процесс обучения будущих пилотов и стюардесс

Персонал самолета должен пройти тщательный курс обучения, а потом всю теорию нужно еще и отработать на практике. rus.Delfi.ee побывал в тренировочном центре Turkish Airlines в Стамбуле, где молодых пилотов и бортпроводников обучают технике безопасности на борту и поведению в кризисных ситуациях.
И для бортпроводников, и для пилотов обязательно пройти курсы техники безопасности, и потом отработать все это на практике. Молодой персонал самолета отрабатывает поведение в опасных ситуациях, будь то пожар на борту или экстренная посадка.
Всего они проводят от 2,5 до 4 месяцев, в течение которых им, кроме всего прочего, приходится раз за разом скатываться с горки и прыгать в бассейн. Кстати, для практики используются настоящие старые самолеты, которые уже списали из эксплуатации.
Все это делается во имя того, что если, к несчастью, на борту самолета действительно произойдет какой-либо инцидент, персонал смог спасти доверенные им жизни пассажиров.
Кроме того, каждые 9 месяцев персонал самолета, согласно закону, обязан снова проходить эти тренировки, чтобы обновить свои знания и умения.
В тренировочном центре Turkish Airlines также проходят практику в симуляторах пилоты. Всего они учатся около двух лет, из которых полтора года занимает изучение практики, и около 6 месяцев — тренировка в симуляторе полета.
Для каждого типа самолета есть свой тренировочный симулятор. Изнутри он выглядит как настоящая кабина пилота, только за ней стоят компьютерные экраны и места для тренера, который следит за прогрессов учащихся.
Один урок в такой кабине длится 4 часа. После того, как закончится период обучения и пилот приступит к работе, он обязан проходить тренировку в симуляторе каждые 6 месяцев.
Несмотря на весь этот, казалось бы, довольно веселый процесс обучения, в мире все равно наблюдается нехватка пилотов. Кто готов пройти все эти этапы обучения и исправить ситуацию?
Tagsсамолет Turkish Airlines
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