ФОТО. Кокосовые каналы во Вьетнаме
Foto: Vida Press

Каких только развлечений не придумывают для туристов! Например, во Вьетнаме, в трех километрах от старинного города Хойан, есть лес. Но не простой, а кокосовый, и ходят в нем не по тропам, а катаются по водным каналам в небольших круглых лодках.

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В каждой лодке усаживаются по 2-3 человека и, в сопровождении гида, отправляются на водную прогулку. Очень часто гребцов этих самых лодок сравнивают с цирковыми артистами, учитывая тот факт, что они не только виртуозно управляются с непослушными лодками, но и способны заставлять свои суденышки крутиться на воде и выделывать разнообразные фигуры.

Кроме этого, и обычной прогулки по воде, туристы могут заняться ловлей крабов при помощи маленьких удочек. А гиды, тем временем, делают для своих посетителей маленькие красивые игрушки из кокосовых листьев в качестве сувениров.

Этими снимками мы обязаны фотографу-любителю Диему Нгоку, которые он сделал в кокосовом лесу Баимау рядом с Хойаном.

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