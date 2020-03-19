ФОТО. Коронавирус превратил Нью-Йорк в город-призрак

Там, где еще совсем недавно кипела жизнь, сейчас царит практически полное молчание. Коронавирус смог практически моментально очистить от большинства людей даже такие гигантские "муравейники", как Нью-Йорк.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил CNN, что 18 марта в городе было подтверждено 532 новых больных коронавирусом. Их общее количество в Нью-Йорке составляет на данный момент 1871 человек, из них 11 человек умерли.

Как и во всем остальном мире, людей в это время просят по возможности не посещать общественные места и оставаться дома. В итоге улицы городов буквально вымирают. Театры и спортзалы закрыты, закусочные работают исключительно "на вынос", а редкие прохожие стараются держаться подальше друг от друга и двигаться как можно быстрее.

Вот так теперь выглядит обычно шумный и многочисленный Нью-Йорк.