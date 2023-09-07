ФОТО. Кошатникам на радость: В Сингапуре запустили первый в мире люкс-круиз для кошек

Теперь хозяева вместе со своими питомцами могут отправиться в незабываемое путешествие с сингапурской круизной компании Tall Ship Adventures. В круизе, который длится 2,5 часа, могут принять участие 15 кошек и 130 человек, пишет британское интернет-издание The Independent.

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Условия круиза предусматривают, что все кошки должны находиться под присмотром своих хозяев и в целях безопасности должны быть на поводке. Также кошки должны быть старше четырех месяцев, привиты, дегельминтизированы и стерилизованы.

Ужин на закате предлагается на 47-метровой роскошной яхте Royal Albatross, которая также оборудована игровой площадкой, лаундж-зоной Cat Lounge и гамаками для кошек. Кроме того, на борту яхты проводятся различные мастер-классы для владельцев четвероногих под руководством специалистов.

Foto: AFP/Scanix/LETA

Во время круиза кошкам подаются блюда, приготовленные из куриного и говяжьего мяса. А хозяева могут насладиться ужином из четырех блюд. В настоящее время в меню включены блюда с креветками, курицей и лососем, в качестве десерта подают торт "Павлова". На ужине кошки и их хозяева могут сидеть за одним столом.

Foto: AFP/Scanix/LETA

Компания Tall Ship Adventures утверждает, что этот круиз предназначен для того, чтобы интегрировать кошек в современный образ жизни, важной частью которого являются путешествия. В то же время компания подчеркивает, что это еще одна возможность побаловать и проявить питомцу свою любовь.

Круизы будут организованы только в определенные даты. Для участия в этом незабываемом путешествии необходимо сделать предварительное бронирование. Стоимость билетов составляет 209 евро для взрослых, 116 евро для детей и бесплатно для кошек.

Также можно выбрать специальные предложения Meow-tastic VIC и Purr-fect Birthday, стоимость которых составляет 700 и 605 евро соответственно. Специальные предложения включают бутылку шампанского, цветы и ужин из семи блюд.