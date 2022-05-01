ФОТО. Крошечный аэропорт Курессааре. Стоит ли лететь на Сааремаа на самолете?

Многие жители Эстонии если и знали о том, что на остров Сааремаа можно полететь на самолете, то никогда туда не летали. Turist.ee решил на личном опыте разобраться на личном опыте, стоит ли предпочесть самолет машине-автобусу при планировании отдыха на крупнейшем эстонском острове.

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Если вы пришлете друзьям фотографию из Таллиннского аэропорта и попросите угадать, куда летите, то вряд ли кто-то сразу скажет "на Сааремаа". Однако это вполне реальная возможность, ведь в Курессааре есть крохотный, но полноценный и функционирующий аэропорт.

Какие преимущества есть у полета на Сааремаа перед поездкой на остров на автобусе или на своей машине? Разберем все по порядку.

Маленький аэропорт с большими амбициями

Аэропорт Курессааре находится в пяти минутах езды на машине или же в 40 минутах ходьбы от центра города. По сравнению с Таллиннским и любым другим европейским аэропортом, да даже по сравнению с аэропортами на курортных островах, например, той же Греции, он выглядит почти игрушечным. Будто вы прилетели не в аэропорт, а на автобусный вокзал небольшого городка.

Тем не менее внутри есть и паспортный контроль, и зона получения багажа. Хватило место даже для билетной кассы и небольшого зала ожидания перед проходом контроля безопасности.

Foto: Андрей Данило

Правда, в здании нет ни магазинов, ни киосков, в том числе и после того, как вы пройдете контроль безопасности. Поэтому приезжать сильно заранее не стоит — иначе придется сидеть в зале, где нет ничего кроме стульев, туалета и автомата с питьевой водой.

Прилететь в аэропорт Курессааре можно из Таллиннского аэропорта. Для этого нужно, как и на любой рейс, пройти контроль безопасности, а это значит, что ваш чемодан не должен превышать дозволенный вес, все жидкости должны быть в упаковке не более 100 мл и запакованы в специальный пластиковый пакет. То есть, если вы везете с собой бутылку чего-то по крепче, не забудьте сдать чемодан в багаж.

Те же условия — если не более жесткие — действуют и при возвращении. Как говорится, "мал да удал", поэтому сотрудники Курессаареского аэропорта с полной серьезностью относятся к досмотру пытающихся улететь с острова пассажиров.

Время — деньги. Как выгоднее путешествовать?

Перелеты осуществляет авиафирма Nyxair. Вылеты по рабочим дням проходят два раза в день, на выходных — один раз. Сам самолет, совершающий полеты, небольшой и вмещает около 30 человек. Тем не менее, при взлете и посадке его не трясло — хотя это может быть личный опыт, так как в дни вылета стояла прекрасная погода.

Foto: Андрей Данило

Билет на самолет стоит 26 евро в одну сторону и включает в себя 8 кг ручной клади и 20 кг багажа. Сам полет длится всего лишь около 25 минут. Естественно, во время полета не предлагают еду и напитки, так как длина полета слишком короткая.

Для сравнения, автобусный рейс Таллинн-Курессаре длится 4 часа, а цена билета начинается от 14 евро в зависимости от рейса. Если же вы поедете сами на автомобиле, то автомобильный билет на паром стоит 12 евро в одну сторону + 4 евро на каждого пассажира.

Таким образом разница в цене составляет всего 10 евро, зато дорога занимает в несколько раз меньше времени. Главное преимущество автомобиля над самолетом — на нем можно объехать весь остров, если вы собираетесь выезжать за пределы Курессааре.

Foto: Андрей Данило

Тем не менее, в летнее время на острове можно взять в аренду автомобиль CityBee, и даже потом уехать на нем обратно в Таллинн, оставив его там. Также в Курессааре можно заказать такси через приложение Bolt, правда стоит оно, по сравнению со столичными расценками, дороговато — поездка в 2 км обойдется в 7 евро.

Если же вы хотите сэкономить время и получить новые впечатления о полета внутри Эстонии, то смело покупайте билет на рейс до Курессааре.