ФОТО. Кто здесь главный?! Борьба павлинов в Индии
Foto: Vida Press

К сожалению, мы все еще не имеем возможности путешествовать везде, где нам захочется. Остается путешествовать исключительно виртуальным образом – и вот очередная такая поездка. На сей раз в Индию.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Великолепные снимки были сделаны в индийском национальном парке Дудхва. Как рассказал Vida Press фотограф-любитель Нилеш Патель, он уже собирался уходить, когда на горизонте появились павлины. "Я затаил дыхание и ждал, что произойдет дальше", - рассказал мужчина, ставший свидетелем выяснения отношений двух прекрасных птиц.

И вот как это выглядело:

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Индия Indija
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form