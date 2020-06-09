ФОТО. Кто здесь главный?! Борьба павлинов в Индии

К сожалению, мы все еще не имеем возможности путешествовать везде, где нам захочется. Остается путешествовать исключительно виртуальным образом – и вот очередная такая поездка. На сей раз в Индию.

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Великолепные снимки были сделаны в индийском национальном парке Дудхва. Как рассказал Vida Press фотограф-любитель Нилеш Патель, он уже собирался уходить, когда на горизонте появились павлины. "Я затаил дыхание и ждал, что произойдет дальше", - рассказал мужчина, ставший свидетелем выяснения отношений двух прекрасных птиц.

И вот как это выглядело: