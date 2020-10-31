ФОТО. Купание слонов в Бангладеш

Купаться любят все. А даже если и не любят, то мыться все равно приходится – не ходить же грязным. Купание слонов в Бангладеш, конечно, далеко от привычного нам душа или ванной, но оно выглядит удивительно симпатично несмотря на мутную воду.

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Эта конкретная группа слонов является частью цирковой группы и дважды в неделю, вместо со своими погонщиками, приходит на мелководье ручья Каратоа в Бангладеш.

Эти снимки сделал фотограф Абдул Момин, который живет в соседнем городе Богра. "Грязевые ванны для слонов очень важны, поскольку они защищают их кожу от солнечных ожогов и других инфекций, – пояснил 29-летний мужчина. – Для погонщиков, людей, которые катаются на слонах, купание с животными – знак доверия и привязанности".