ФОТО. Купание слонов в Бангладеш
Foto: Vida Press

Купаться любят все. А даже если и не любят, то мыться все равно приходится – не ходить же грязным. Купание слонов в Бангладеш, конечно, далеко от привычного нам душа или ванной, но оно выглядит удивительно симпатично несмотря на мутную воду.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Эта конкретная группа слонов является частью цирковой группы и дважды в неделю, вместо со своими погонщиками, приходит на мелководье ручья Каратоа в Бангладеш.

Эти снимки сделал фотограф Абдул Момин, который живет в соседнем городе Богра. "Грязевые ванны для слонов очень важны, поскольку они защищают их кожу от солнечных ожогов и других инфекций, – пояснил 29-летний мужчина. – Для погонщиков, людей, которые катаются на слонах, купание с животными – знак доверия и привязанности".

ФОТО. Купание слонов в Бангладеш
Foto: Vida Press
Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Путешествия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky