ФОТО. Легендарная дюна Парнидас на Куршской косе глазами фотографа

Читатель Delfi и фотограф Глеб Федоров недавно побывал на легендарной дюне Парнидас на Куршской косе в Литве. Он привез с собой великолепную фотогалерею 52-метровой дюны и незабываемую панораму Куршского залива.

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"Я был бы очень рад, если бы больше людей смогли увидеть эту красоту", – говорит Глеб Федоров.

Дюна Парнидас – легендарная достопримечательность Неринги. Поднявшись на этот впечатляющий песчаный холм высотой 52 метра, вы сможете насладиться одной из самых незабываемых панорам Балтийского моря и Куршского залива.

Главная особенность дюны заключается в том, что лесом она зарасти не успела, поэтому смогла сохранить свой столь необычный вид. Попасть наверх можно по деревянным мосткам и лестнице или по лесной тропинке.

На самом верху дюны в 1995 году установили необычные Солнечные часы, сделанные в форме обелиска. Вокруг конструкции есть как надписи на литовском, так и обычные цифры, позволяющие определить сколько сейчас времени. Кстати, с дюны можно наблюдать как восход, так и заход солнца, чем беззастенчиво пользуется невероятное количество туристов и местных жителей, которых можно найти здесь в любой момент времени.