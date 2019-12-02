ФОТО. Лучшая в Европе Рождественская ярмарка и могучая ель - как к праздникам приготовился Таллин?

На прошедших выходных огни на Рождественских елках зажгли сразу во всех трех столицах стран Балтии - в Вильнюсе, Риге и Таллине. Первые два дерева - в Риге и Вильнюсе - DELFI уже показывал. Настал черед посмотреть на то, как в рождественском наряде выглядит центр Таллина.

В Таллине каждый год устанавливают большую и красивую зеленую ель, которая, как и в Риге, является цельным деревом, а не сборной конструкцией, на которую навешивают отдельные ветки. Нынешняя елка - не исключение, она выросла на улице Рыйка в таллинском районе Хааберсти.

Foto: Tiit Blaat/Delfi.ee

Вокруг ели расположился Рождественский рынок, который уже успел завоевать звание "Лучшей рождественской ярмарки Европы". Ярмарка работает с 15 ноября и до 7 января каждый день с 10 утра до 8 вечера.

На ярмарке представлена преимущественно местная продукция, ведь именно она придает любому рождественскому рынку неповторимое очарование. Новинкой Таллинской рождественской ярмарки стал домик малых производителей Хийумаа, где представлена оригинальная продукция с этого острова — шоколад с рыбой, хлеб ручной работы с черной смородиной, баранья рулька, мед и многое другое.

Впервые свой домик на ярмарке появился и у Таллинского завода художественной керамики, продолжающий 300-летнюю традицию Таллинского керамического завода.

Кроме того посетителей Рождественского рынка ждет обширная культурная программа, подробнее с которой можно познакомиться на сайте christmasmarket.ee.