ФОТО. Лучше всяких селфи: Портреты африканского племени сурма
Foto: Vida Press

Красота – страшная сила. Вот только дело в том, что под красотой разные люди понимают разное. И то, что кажется красивым нам, может не находить отклик у кого-то другого. Например, у представителей племени сурма, проживающего в Эфиопии.

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Народ сурма — это этническая группа, представители которой живут в южной Эфиопии и Южном Судане. Всего их насчитывается около 20 тысяч человек, и занимаются они, в основном, скотоводством и... туризмом. Считается, что они прибыли в Эфиопию около 200 лет назад из долины Нила.

В западном мире женщины сурма известны, прежде всего, своими огромными губными тарелками, о которых мы уже писали. Но это не единственная отличительная черта племени. Еще один способ племени "навести красоту" — раскрасить лицо и тело. Причем пользуются женщины и мужчины племени для этого природными желтыми, белыми и красными красками, которые, высыхая, образуют на лице яркий и запоминающийся узор.

И вот как это выглядит на фотографиях:

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