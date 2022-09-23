ФОТО. Маршрут выходного дня: Мушос Тирелис – лучшая природная тропа северной Литвы

Иногда вовсе не обязательно ехать далеко для того, чтобы посмотреть удивительные и уникальные места в других странах. Так, например, лучшая на наш взгляд природная тропа наших южных соседей находится на севере Литвы, примерно в 100 километрах от Риги. И мы настоятельно рекомендуем вам на нее посмотреть!

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Тропа Мушос Тирелис (Mūšos Tyrelis) проходит по Жагарскому региональному парку и считается самой длинной в Литве дощатой тропой, проложенной по болоту – 3,6 километра. Этот, довольно длинный маршрут – находка для тех, кто хочет и любит бродить по тропам в тишине, которую лишь изредка нарушают звуки обитателей болот.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Тропа круговая, поэтому вам не нужно будет возвращаться к началу по той же дороге. Что же касается обуви, то наличие деревянных мостков позволяет приехать сюда даже в кроссовках (и взять детскую коляску), но учтите, что в таком случае вам покорится не вся тропа. Примерно на середине маршрута он раздваивается и вам нужно будет выбрать по какому пути отправиться дальше. Если вы хотите пройти по тропе от начала и до конца, то отправляйтесь дальше, в глубину леса. Если же вы приехали на прогулку в обычных кроссовках или любой другой обуви, которую может быть жаль, то придется свернуть и пройти чуть меньший круг.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Для прогулки по дальнему лесу мы бы советовали иметь, как минимум, специальную обувь, поскольку вас ждет большое количество корней и довольно мокрая и местами грязная почва. Зато если вы отправитесь по дальней тропе, то сможете увидеть валун Тирелис (Tyrelis), который, как считается, использовался для жертвоприношений языческим богам в XIV-XVI веках, а также место, где от советской власти прятались после Второй мировой войны литовские Лесные братья.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Также на тропе вам встретится озеро Микнайчай (Miknaičiai) и небольшая часовня, установленная на месте, где когда-то давно были найдены обглоданные останки девушки, отправившейся на болота за ягодами. Местные жители решили, что в ее гибели виноваты злые духи, обитающие на болоте. Но, скорее всего, духи здесь совершенно ни при чем. Тем не менее, часовенка была установлена (никто не знает когда), обновлена в середине XX века, а в 2019 году ее установили заново, отправив предыдущую в местный музей.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Вдоль тропы установлены информационные стенды, рассказывающие о появлении самой тропы и о ее обитателях. Так, например, согласно прочитанной нами информации, в дальнем лесу живут лоси, рыси, лисы и волки. Никого из них мы не видели, зато видели и слышали уток, лебедей и тетеревов. И даже набрали немного брусники и запоздалой черники прямо возле мостков.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

На тропе категорически запрещается курить и выкидывать что-либо – мусорных ящиков на всем протяжении мостков нет ни одного. Но зато это можно сделать перед входом на тропу, где обустроено место для пикника с большим деревянным столом и навесом, а также туалет вида дырка в полу. В начале тропы также построена смотровая вышка, с которой открывается хороший вид на окрестности.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Что же касается стоянки для автомобилей, то она там как будто бы есть, но на самом деле нет. На саму стоянку влезает максимум 5-6 автомобилей, а остальные придется оставлять вдоль дороги. Поэтому мы рекомендовали бы приезжать на тропу пораньше, поскольку в 11 утра (а именно к этому времени мы были на месте) на самой стоянке свободным оставалось лишь одно место. А к 14 часам дня машинами были заставлены оба края дороги на протяжении примерно 100 метров.

И, да, если вы отправитесь на тропу на машине, то последние 10 минут (примерно 9-10 километров) вам придется проехать по грунтовке – другой дороги к тропе, к сожалению, нет. Но красота этого места искупает все. На наш взгляд, Мушос Тирелис – лучшая тропа в Литве и лишь немногие тропы в Латвии могут сравниться с ней!