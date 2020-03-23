ФОТО. Маяк, который погубил больше кораблей, чем спас

Более 40 лет на небольшом, выдающемся в Тасманово море, австралийском полуострове стоял маяк. Он стоял в том самом месте, где его не должно было быть в принципе, и "заманивал" проплывающие мимо корабли на те самые скалы, которых они тщетно пытались избежать.

Скалы вокруг мыса Сент-Джордж, расположенного к югу от залива Джервис, были печально известны из-за постоянных кораблекрушений вокруг них, и поэтому в середине XIX века было принято решение построить здесь маяк и сделать судоходство более безопасным.

В 1857 году колониальный архитектор Александр Доусон и помощник геодезиста Э.Ф. Миллингтон начали искать на мысе Сент-Джордж подходящий для маяка участок земли. К сожалению, Доусон больше интересовался тем, как построить маяк проще всего, и совершенно не учитывал эффективность его навигационной поддержки для проплывающих мимо судов.

Foto: Wikipedia

В итоге, когда контролирующие строительство органы отправились проверять мест, которое было выбрано для возведения маяка, то оказалось, что он практически не был виден с тех мест, с которых обычно подходили корабли. Кроме того, карта, подготовленная Миллингтоном и Доусоном, страдала от "несоответствий столь серьезного характера, что невозможно было решить, действительно ли существуют те точки на местности, которые были на ней указаны".

Кроме того, выбор места для маяка также вызывал подозрения тем, что оно было расположено слишком близко к карьеру, из которого планировалось добывать камни для постройки.

Не смотря на очевидные недостатки в планировании строительства, каким-то чудом место для возведения маяка было утверждено официально. После чего, в течение последующих четырех десятилетий, маяк, которого не было видно ни с севера, ни с юга при подходе к заливу Джервис, стал причиной крушения еще как минимум двух десятков кораблей.

В конце концов, в 1899 году маяк был заменен другим маяком, расположенном в более понятном и продуманном месте. Но даже после того, как он первый маяк на мысе Сент-Джордж перестал работать, он по-прежнему продолжал создавать навигационные проблемы для проходящих мимо кораблей. Особенно это было заметно в лунные ночи, когда башня из золотого песчаника светилась в темноте. Так что в итоге маяк пришлось частично разрушить – чтобы не мешать судоходству.

Foto: John Eggers/Wikipedia

Впрочем, злой рок преследовал не только само здание, но и смотрителей маяка и их семьи. Один из смотрителей утонул неподалеку от него во время рыбалки, другого ударила в голову лошадь, от чего он также скончался. Но самый известный инцидент случился с двумя девочками-подростками, дочками смотрителей, которые играли с заряженным оружием, когда пистолет случайно выстрелил, и одна из девочек получила смертельное ранение.

До наших дней развалины маяка дошли лишь потому, что из-за своей необычной истории он считается охраняемым объектом.