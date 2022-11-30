ФОТО. Моргающий лев, пара под одеялом и гигантский крокодил: что можно увидеть на фестивале латерн в Пакройской усадьбе

26 ноября в литовской Пакройской усадьбе, примерно в 40 километрах от границы с Латвией, открылся фестиваль "Большие азиатские латерны. Драконы, мифы и легенды". Несмотря на то, что посетить его можно до 8 января, мы решили не терять времени и отправились в Литву в первый же день работы фестиваля.

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С погодой нам, честно скажем, повезло не очень – в тот день в Латвии почти все время шел снег и вместо 1,5 часов мы провели в дороге больше двух – на шоссе было множество аварий и сильно замедлившийся траффик. Но, как ни странно, это не остановило людей от посещения фестиваля: мы приехали через 45 минут после его открытия и ко входу в поместье направлялась уже целая толпа. Можно только предположить, сколько народа бывает в Пакруойской усадьбе в хорошую погоду!

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Парковку, тем не менее, мы нашли, и отправились гулять по парку и рассматривать скульптуры. Как утверждают устроители фестиваля, здесь можно увидеть более 50 различных художественных инсталляций, в идеи и создание которых внесли свой вклад десятки художников из разных стран Азии. Мы их считать не стали, но довольно большой парк усадьбы оказался украшен весь и для того, чтобы обойти его полностью и полюбоваться на все световые композиции нам потребовалось почти 2,5 часа.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

У входа вас встретят фонарики и огромный световой дракон, а по мере того, как вы будете продвигаться вглубь парка, на вашем пути встанут журавли и фламинго, львы и медведи, гориллы и панды. А еще очаровательный слон, павлины, здоровенная черепаха, бюст льва и, наконец, морской монстр - крокодил Ван длинной 25 и высотой 5 метров и весь китайский зодиак в полном составе. Желающих найти животное своего года рождения и узнать характерные для него черты характера оказалось предостаточно.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Неподалеку от крокодила вас встретит освещенный проход к небольшому островку снов – здесь повсюду развешаны ловцы снов и обустроены гамаки. А те, кто спать не собираются, могут просто полюбоваться на игру света. Но будьте осторожны – мостик перед островом довольно скользкий. Рядом с мостиком, прямо на земле, под еловыми ветками расположилась и спящая (или не очень) парочка. Наверное, до острова не дошли.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Кстати, если вашему ребенку вдруг станет скучно рассматривать светящиеся скульптуры, то можно покатать его на верблюде, горбы которого обмотаны чем-то явно теплым, или на каруселях. Для них выделено специальное место в парке усадьбы. Перекусить же во время фестиваля можно, купив что-нибудь понравившееся на небольшом рождественском рынке или отправившись в чайную, "аптечную", зал восточных ароматов или таверну замка.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Организаторы также обещают каждый вечер устраивать традиционный азиатский садовый фейерверк, но мы его, к сожалению, не увидели – только услышали. Мы оказались на противоположной стороне парка именно в тот момент, когда фейерверки начали работать, и вернуться обратно, чтобы за ними понаблюдать, не успели.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

В остальном фестиваль оказался очень приятным и симпатичным местом для поездки в любой из выходных дней. Людей там было много, но то, что их действительно много, ощущается только на парковке, поэтому наш совет: приезжайте пораньше – встанете поближе ко входу. А в парке люди расходятся в разные стороны, и внимательно все рассмотреть не составляет труда.

Время работы фестиваля: каждую пятницу, субботу и воскресенье с 26 ноября до 8 января с 16:30 до 21:00. По субботам до 22:00

Билеты можно приобрести как в интернете, так и на месте. Но учтите, что на месте они стоят дороже.

Более подробную информацию о фестивале можно найти ЗДЕСЬ.