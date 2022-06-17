ФОТО. На 32 метра ввысь: Смотровая вышка в виде полумесяца и удивительные карстовые озера в Киркилай

Если до давно запланированного отпуска еще далеко, а отдохнуть хочется уже сейчас, то почему бы не отправиться в Киркилай, к нашим южным соседям – ведь до них всего 90 километров или около полутора часов езды (в зависимости от того, из какого места в Риге вы стартуете).

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Местечко Киркилай в первую очередь известно большим количеством маленьких озер, которые, если говорить научным языком, не совсем озера. Это карстовые провалы – кстати, самые молодые в Европе – которые сформировались со время карстовых процессов и заполнились водой. Средняя глубина этих "лужиц" от одного до 4,5 метров. А у одного из самых известных озер даже название есть – "Коровья яма" — воронка с пещерой. Ее диаметр и глубина доходят до 12 метров, а еще там имеется 5 подземных ходов.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

В 2015 году рядом с большим скоплением таких мелких озер построили смотровую башню, высотой 32 метра. Поднявшись на нее, можно воочию увидеть природу края и образовавшиеся в 30 ямах рядом карстовые озера. Сама вышка была задумана в виде поставленной вертикально пироги, а получилась буква "С" наоборот или лунный месяц, как вам больше нравится. С башни хорошо видны не только сами озера, но и находящаяся поблизости деревушка Киркилай.

Поднявшись на вышку и оценив красоту окрестностей, стоит спуститься вниз и отправиться на прогулку по небольшой природной тропе, которая петляет вокруг наполненных водой карстовых провалов. Но сильно забредать в лес мы бы вам не советовали – комары не дремлют.

На нижнем этаже смотровой башни, кстати, есть небольшой стенд, где рассказывается кого из животных здесь можно встретить. Правда нам не повезло – мы видели только гнезда. А сами птицы наверняка прятались где-то в кустах.

Во время весеннего паводка или сильных ливней уровень воды в озерах повышается, так что те места, которые в нормальном состоянии являются полуостровами, превращаются в небольшие островки и пройти по тропе может быть довольно затруднительно.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

В остальном это очень спокойное и красивое место, где можно приятно провести час-другой, не ограничившись только подъемом на вышку и прогулкой по тропе, а, может, даже организовав полноценный пикник.

Вход на вышку ничего не стоит, но важно понимать, что чем раньше вы туда приедете, тем с меньшим количеством людей повстречаетесь, ибо место действительно популярное. И еще один момент, на который нужно обязательно обратить внимание – дорога со стороны Латвии (после поворота с главной) превращается в узкую грунтовку, по которой придется проехать минут 5-7. Со стороны же Литвы к смотровой вышке ведет вполне приличная асфальтированная дорога. Так что если вам не хочется мыть машину после поездки, то лучше проехать немного вперед (и закрыть глаза на то, что Waze предлагает вам повернуть направо) и завернуть в Киркилай уже после.