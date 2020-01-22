ФОТО: На Дворцовой площади Санкт-Петербурга установили гигантского ящера

Петербургский художник Вадим Соловьев создал видео-арт-акцию против эксплуатации животных. Он разместил на Дворцовой площади гигантского ящера и табличку с надписью: "Фото с ящером — 500 рублей", пишет портал turist.ee.

“Терпеть не могу, когда животных эксплуатируют для заработка на туристах. И, если этот гигантский гм-ящер хотя бы может сожрать своего эксплуататора, то у других зверюх не всегда есть такая возможность. Не поощряйте такие развлечения. Свободу гигантским ящерицам!“ — подписал свое сообщение в социальной сети Вадим Соловьев.