ФОТО: На Дворцовой площади Санкт-Петербурга установили гигантского ящера
Foto: Vida Press

Петербургский художник Вадим Соловьев создал видео-арт-акцию против эксплуатации животных. Он разместил на Дворцовой площади гигантского ящера и табличку с надписью: "Фото с ящером — 500 рублей", пишет портал turist.ee.

“Терпеть не могу, когда животных эксплуатируют для заработка на туристах. И, если этот гигантский гм-ящер хотя бы может сожрать своего эксплуататора, то у других зверюх не всегда есть такая возможность. Не поощряйте такие развлечения. Свободу гигантским ящерицам!“ — подписал свое сообщение в социальной сети Вадим Соловьев.

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A post shared by Вадим Соловьёв (@solovyewadim) on Jan 20, 2020 at 10:18pm PST

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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