ФОТО. На Фестивале латерн в Пакройской усадьбе каждый вечер будет проходить азиатский садовый салют

Соскучились по салютам? Добро пожаловать в Пакройскую усадьбу, где каждый вечер работы фестиваля латерн будет проходить впечатляющий садовый фейерверк! Огненные вихри, колеса, звезды и веера, взрывающиеся фонтанами света, всегда были популярной частью усадебной и замковой жизни. Это уникальное развлечение будет воссоздано уже в эти выходные на фестивале "Большие азиатские латерны. Драконы, мифы и легенды".

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В Пакройской усадьбе, которая станет царством света и Рождества, праздничную атмосферу создадут не только впечатляющие световые скульптуры из шелка, но и традиционный азиатский садовый фейерверк, который будет проходить каждый вечер фестиваля.

"Садовый фейерверк — еще один интригующий сюрприз, который мы приготовили к фестивалю латерн. Мы встретим гостей усадьбы, как старых друзей, окружим вниманием, теплотой, весельем и рассказами о традициях дальних стран. Каждый почувствует себя здесь как на настоящем празднике", — говорит барон Пакройской усадьбы.

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Традиционные азиатские садовые фейерверки отличаются от обычных фейерверков, которые запускают высоко в небо. Пакройская усадьба будет оснащена специальными устройствами, которые распыляют огненные брызги безопасными очередями. Этот вид салютов, изобретенный в Древнем Китае две тысячи лет назад, до сих пор радует миллионы людей по всему миру. Традицию фейерверков привез в Европу путешественник Марко Поло, благодаря которому это развлечение полюбили правителей того времени. Говорят, что в 15 веке во время свадебных торжеств английского короля Генриха VII была выставлена фигура огнедышащего дракона. Такое представление впоследствии стало чрезвычайно популярным при дворах знати. Позднее, в 18 веке, фейерверки распространились по всей Европе.

Фестиваль "Большие азиатские латерны. Драконы, мифы и легенды" будет ждать посетителей каждую пятницу, субботу и воскресенье с 26 ноября по 8 января.

Пакройская усадьба находится совсем недалеко от Бауски или Елгавы, и всего в двух часах езды от Риги. Это не только крупнейший усадебный комплекс в Литве, но и одно из 18 самых привлекательных мест культурного туризма в Европе, получившее в Литве титул "Туристический объект года 2018, 2019, 2021". Каждый год здесь проходят уникальные фестивали цветов и латерн, а также возрождаются сцены усадебной жизни 19 века.

Подробная информация и билеты на мероприятие ЗДЕСЬ.