ФОТО. На краю обрыва: озеро, которое "стекает" прямо в океан

Фарерские острова – сами по себе место необычное, что уж говорить об озере Сорвагсватн, расположенном на самом большом острове группы и нависающем прямо над океаном.

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Местные жители называют озеро просто – "озеро над океаном", что полностью отражает его состояние. Озеро Сорвагсватн, которое по совместительству является самым большим на Фарерских островах, расположено в глубокой впадине, стекая в океан по крутым утесам, образуя при этом водопад Боссдальсфоссур. Впрочем, водопад в данном случае увидеть практически невозможно, поскольку он скрыт отвесными береговыми скалами.



Но если смотреть на озеро с определенного ракурса, то кажется, что оно наклоняется в сторону океана и стекает прямо в него. Впрочем, общее впечатление от Сорвагсватна остается неизменным – его высота над уровнем океана, отвесные, как бы уходящие вглубь скалы и близость к обрыву делают его удивительным и неповторимым "озером над океаном".