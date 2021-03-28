ФОТО. На ремонт или на свалку? Кладбище велосипедов в Китае

Туризм – одна из тех отраслей, которые пострадали от пандемии и многочисленных локдаунов больше всего. Множество людей вот уже второе лето вынуждены либо отменять запланированные поездки, либо жить в надежде, что "вот-вот и все откроют". Никуда не делись лишь виртуальные поездки и сегодня Тургид предлагаем вам отправиться в Китай. На свалку.

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Впрочем, это необычная свалка. Это кладбище велосипедов в китайском городе Чэнду. Все эти двухколесные друзья прежде, чем попасть в это печальное место, принадлежали компаниям по прокату велосипедов. И для того, чтобы взять их в аренду, необходимо было всего лишь просканировать нанесенный на велосипед код при помощи собственного мобильного телефона (точнее, приложения по прокату).

По словам 45-летнего фотографа из Ченду Джеки Шей (Jackie Xie), все эти велосипеды сломаны и пользоваться ими, на данный момент, невозможно. Поэтому их свезли на эту импровизированную свалку, где они терпеливо дожидаются своей очереди: на ремонт или на полное уничтожение.

"Я регулярно посещаю расположенный неподалеку фитнес-центр и каждый раз вижу, как велосипедов становится все больше и больше. Складывалось такое ощущение, что это настоящее кладбище, - рассказывает Шей. – Они постоянно напоминают мне о том, как (равнодушно и беспощадно) мы относимся ко многим людям и вещам в нашей жизни".