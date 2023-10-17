ФОТО. На время Рождества Пакруойская усадьба превратится в космическую станцию (и еще немножко в океан)

Сотни тысяч жителей Литвы и Латвии смогут надолго запомнить эти зимние праздники, ведь у них появится возможность очутиться в настоящем космосе. Пакруойская усадьба, которая находится всего в 40 километрах от границы с Латвией, на зиму превратится в космическую станцию и пригласит на крупнейший рождественский фестиваль в Балтии.

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Уже несколько лет Пакруойская усадьба встречает зимние праздники, организуя зрелищные фестивали света и больших латерн. Однако в этом году мероприятие будет несколько иным не только по своей тематике, но и по масштабу – целью усадьбы является создание крупнейшего рождественского фестиваля в странах Балтии. Слоган, приглашающий людей прийти на мероприятие, еще более амбициозен: объявлено, что космический рождественский фестиваль станет самым масштабным во всей Вселенной.

На космической станции площадью 15 гектаров пройдут впечатляющие световые и лазерные шоу, разнообразные праздничные программы для всей семьи, шумные рождественские ярмарки, аттракционы и мастерские подарков гномов, огромные космические скульптуры и фонари будут освещать всю усадьбу, а желания исполнят Дед Мороз.

"В каждом из нас живет мечтатель, который верит в чудеса, хочет бегать босиком по ледникам, летать с космическим Дедом Морозом к звездам, танцевать танго с акулами, наслаждаться деликатесами с Венеры. Верить, радоваться и восхищаться, глядя на мир детскими глазами – ведь в этом и есть Рождество", – описывает идею фестиваля этого года креативный директор Пакруойской усадьбы Кристина Иванченко.

Foto: Publicitātes foto

Фестиваль, который откроется с 25 ноября, порадует не только уникальными композициями из световых латерн с просторов галактики. В дни мероприятия пройдут рождественские выступления актеров, танцы с белыми медведями, феерические лазерные и огненные шоу, ярмарка деликатесов Вселенной и пекарня райских вкусов. Детей здесь будет ждать самый популярный житель усадьбы – верблюд Буча.

В центре внимания судьба океанов

Создавая для посетителей возможность подняться к звездам, организаторы фестиваля не забыли и о самых темных глубинах – особое внимание на мероприятии будет уделено теме сохранения океанов и их фауны. Творческий коллектив Пакруойской усадьбы выбрал увлекательный и необычный способ стимулировать дискуссию о серьезной глобальной проблеме: о судьбе океанов посетителям расскажут светящиеся мифические существа впечатляющих размеров.

"Существует непосредственная связь между космическим пространством, глубинами океана и человеком на Земле. Так много зависит от каждого из нас – задумываемся ли мы, сколько важных вещей мы можем и должны сделать, чтобы любить Вселенную и заботиться о ней, чтобы будущие поколения также могли мечтать, наслаждаться, расти и верить в чудеса Рождества? Если это звучит необычно, то самое время приехать и ощутить это уютное внутреннее ощущение мечтателя", — приглашает на фестиваль автор идеи фестиваля Кристина Иванченко.

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Зимний фестиваль "Рождественская космическая станция" в Пакруойской усадьбе будет радовать гостей каждую пятницу и выходные дни с 25 ноября по 14 января. Дополнительная информация: www.pakrojasmuiza.lv