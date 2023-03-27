ФОТО: Не летают самолеты и не ходят поезда: В Германии проходит крупнейшая за последние 30 лет забастовка работников транспорта

В Германии в понедельник, 27 марта, началась крупная предупредительная забастовка работников транспорта, организованная союзом железнодорожного транспорта EVG совместно с профсоюзом Verdi. Стачка продлится сутки и затронет работу многих видов транспорта по всей стране.

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Отменены практически все рейсы в аэропортах Гамбурга, Ганновера, Дортмунда, Дрездена, Дюссельдорфа, Лейпцига, Мюнхена, Нюрнберга, Франкфурта-на-Майне, Штутгарта, а также аэропорта Кельн-Бонн. Аэропорт Берлина при этом продолжает работу, но вылет самолетов в указанные выше города отменен, пишет Deutsche Welle.

Железнодорожный концерн Deutsche Bahn также сообщил об остановке движения поездов дальнего следования по всей стране. При этом в компании ожидают, что проблемы с движением поездов продолжатся и утром 28 марта. Не будет ходить и большинство пригородных поездов, так как их оператор, компания DB Regio, также присоединилась к стачке.

В ряде земель бастуют сотрудники общественного транспорта



В семи регионах Германии отменено движение части общественного транспорта. Речь идет о Баден-Вюртемберге, Баварии, Гессене, Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце, Саксонии и Северном Рейне - Вестфалии. В регионах действует расписание движения автобусов на случай забастовки.

В масштабной забастовке примет участие и оператор автобанов Германии. В то же время компания отвергла опасения о закрытии тоннелей, сославшись на запланированные соглашения об аварийно-спасательных службах.

Почему работники транспорта выходят на улицу?



Как и во многих других странах, немцы борются с растущей инфляцией после того, как вторжение России в Украину привело к резкому росту цен на продукты питания и энергию.

Verdi ведет серию переговоров о зарплате, требуя повышения зарплаты на 10,5%. Работодатели предложили в общей сложности 5% в два этапа плюс единовременные выплаты в размере 2 500 евро, соощает Euronews.

EVG добивается повышения зарплаты на 12%. Deutsche Bahn, главный железнодорожный оператор Германии, также предложил двухэтапное повышение зарплаты на 5% плюс единовременные выплаты.

Годовой уровень инфляции в Германии в феврале составил 8,7%.