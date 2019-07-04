ФОТО: Не судно, а целый город: в Таллин прибыл роскошный круизный лайнер и вот что у него внутри

Для любителей активных видов отдыха предлагаются следующие возможности: 2 бассейна под открытым небом, 1 крытый бассейн, богато обставленный тренажерный зал, арены для занятий волейболом и баскетболом, столы для настольного тенниса и кардио-зона. А тех же, кто хочет полноценно отдохнуть и расслабиться, ожидают джакузи, обширная SPA-зона, хаммам, сауна, ледяная комната, соляные комнаты, массажные комнаты, салон красоты. Также на борту Celebrity Reflection вы сможете найти казино, ночной клуб, библиотеку, театр, художественная галерею, множество бутиков, салонов и магазинов.

Кроме того, сам корабль — целая художественная галерея. На нем представлены оригиналы произведений Пабло Пикассо, Марка Шагала, Анри де Тулуза-Лотрека, Джеффа Кунса и многих других.

Таллинн является частью круиза под названием "Скандинавия и Россия", причем стоимость кают разного класса на одного человека на Celebrity Reflection варьируется от 1800 до 3400 евро. Стоит отметить, что во все билеты входит полное питание, а в некоторые еще и алкогольные напитки. Есть и круизы подешевле, но они отходят из других европейских портов, поэтому придется потратиться еще и на дорогу.