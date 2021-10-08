ФОТО. Немецкий музей продаст лишние артефакты времен ГДР

В коллекции Музея ГДР в Дабеле насчитывается более 10 тысяч экспонатов. Некоторые имеются в нескольких экземплярах.

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До недавнего времени восточногерманском Дабеле (сельская коммуна в земле Мекленбург — Передняя Померания между городами Шверин и Гюстров) работал небольшой, но очень интересный музей ГДР. Но в конце сентября в музее начали готовиться к переезду — правда, пока не сообщают, куда именно, пишет Deutsche Welle.

Музей, посвященный повседневной жизни и быту в бывшей Германской Демократической Республике (1949 — 1990), был открыт шесть лет назад, но коллекцию начали собирать намного раньше. Примерно за полтора десятилетия в Дабеле накопилось более 10 тысяч экспонатов. Многие — в нескольких экземплярах. Поэтому, пользуясь случаем, здесь собираются провести своего рода полную инвентаризацию и распродать часть коллекции — все то, что имеется в нескольких экземплярах.

Уйдут ли они с молотка или будут проданы каким-то другим путем, а также — когда именно, сообщат дополнительно, но у коллекционеров, собирающих такие вещицы, вскоре появится шанс обзавестись новыми артефактами эпохи строительства социализма в Восточной Германии.