ФОТО. Необычное место для отдыха: зеркальные домики по всей Эстонии

Путешествуя по Эстонии, совсем не обязательно останавливаться в скучных и всем надоевших гостиницах или AirBnb. Почему бы не разнообразить свое пребывание у наших северных соседей необычным местом для ночлега? Так, например, в десяти местах по всей Эстонии разбросаны необычные зеркальные домики – их можно встретить на берегу моря, в глубине леса, у реки… и все, что вам нужно сделать – это выбрать одно из предложений ÖÖD.

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А если после ночи в таком домике вам в голову придет мысль, что и вы такой же хотите, то это очень просто сделать – такой коттедж можно купить! Как рассказал "Тургиду" глава предприятия Андреас Тикс, в США скоро заработает завод по их производству и уже заказано более 15 000 домиков.

В переводе с эстонского ÖÖD означает "ночи", и Андреас подчеркивает, что зеркальные домики позволят вам насладиться уникальными ощущениями: "Три стены сделаны из стекла и зеркал, поэтому, когда вы лежите в кровати, перед вами открывается потрясающий вид со всех сторон. Сон в постели и наблюдение за закатом или восходом солнца – это что-то неописуемое", – говорит он.

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Идея построить такие дома пришла к ним с братом в 2016 году: "В то время все квартиры, предлагаемые на платформах Airbnb и Booking, были огромными, мы хотели что-то маленькое, уютное и интимное, мы поняли, что должны построить это сами! Мы даже ничего не слышали о движении "tiny houses" (крошечные домики. – прим. ред.), которое сейчас очень популярно в США и Скандинавии".

Первоначальная идея заключалась в том, чтобы продавать зеркальные дома, чтобы их новые владельцы могли разместить их в красивом месте и сдавать в аренду. Первым заказчиком был хороший знакомый, который разместил дом у моря в конце 2016 года, всего в 20 км от Таллина. Бизнес набирал обороты, коттеджи экспортировались более чем в 20 стран, сейчас они есть даже в США, Мексике и Гане.

"Когда разразилась пандемия, многие клиенты прекратили заказы, потому что беспокоились о будущем. В то время у нас на фабрике достраивалось пять коттеджей, и мы решили, что можем разместить их где-нибудь на природе. Мы установили первый домик год назад, а сейчас их насчитывается десять штук в разным местах в Эстонии. До конца года будет 30 коттеджей!" – рассказывает Андреас.

Foto: Publicitātes attēli

Аренда зеркальных домов идет настолько хорошо, что в планах на будущее создание сети размещения ÖÖD: "Все дома, которые мы продаем в Эстонии, будут частью бренда ÖÖD, а затем эта франшиза будет развиваться в скандинавских странах. В настоящее время мы ведем переговоры с группой отелей Hilton и, возможно, нам удастся добиться успеха в крутом сотрудничестве", – радуется Андреас.

Пока сауна есть только в двух зеркальных домиках, но Андреас уверяет, что скоро сауна будет во всех помещениях. В каждом коттедже есть небольшая кухня с посудой, полноценный туалет и душ, а также хорошо оборудованные места для гриля на улице. Во всех коттеджах есть горячая вода, кондиционер и отопление, но про wi-fi речи не идет. Вместо этого есть книги и настольные игры. "Лучшее время для проживания в коттедже – плохая погода. Представьте, что на улице идет дождь, а вы лежите в постели и наслаждаетесь видом!"

Сколько же стоит это удовольствие? Одна ночь обойдется почти в 200 евро, но дом можно купить за 65 тысяч евро. Подробнее о необычном жилье можно прочитать здесь.