ФОТО. Необычное явление: побережье Южной Эстонии "засыпало" ледяными шариками
Foto: EILIKI PUKK

На прошедших выходных на одном из пляжей неподалеку от эстонскго Пярну наблюдалась невероятная картина - все побережье было усеяно ледяными шарами.

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По рассказам очевидцев, весь день парковка близ пляжа была забита машинами, а по побережью гуляли сотни людей, пишет Turist.ee.

"Большинство шаров были размером с теннисный мяч, но были и большие шары, напоминающие мяч для гольфа и даже футбольный мяч", — рассказал очевидец.


Фото: Частный архив

Ледяные шары — редкий природный феномен, связанный с особыми условиями замерзания морской, реже озёрной воды в период установления сплошного ледяного покрова. Как правило, ледяные шары образуются в ветреную, но не штормовую погоду при переохлаждённом воздухе, когда небольшие кусочки морского льда перекатываются в зоне прибоя, постепенно приобретая почти правильную шаровидную форму. После ослабевания ветра или отступления воды во время отлива их может выбросить на берег, где они иногда остаются в виде кучек или геометрически упорядоченных рядов.

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