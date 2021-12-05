ФОТО. Невероятно красивый рождественский Тарту: снежная елка, каток, карусель, ярмарка и пони

Как создать рождественское настроение? Посмотреть на красивую заснеженную елку. Покататься на коньках. Погулять по ярко украшенным улицам или покататься на санях. Выпить горячего глинтвейна и заесть это все имбирным печеньем. Видимо в эстонском Тарту решили собрать вместе все самые яркие признаки надвигающегося Рождества и поделиться ими с жителями и гостями города.

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Но, с другой стороны, почему бы и нет? Декабрь – это тот самый месяц, когда большинство из нас не только ищет подарки для родных и друзей и украшает дом, но и – время от времени – гуляет по украшенным улицам Риги, Юрмалы, Огре и других латвийских городов. Так почему бы не доехать и до Тарту, который, как нам показалось, приложил достаточно усилий для того, чтобы выглядеть очень по-рождественски.

На Ратушной площади в центре Тарту не просто установили елку. Здесь еще и построили небольшой Городок света из стеклянных павильонов, в которых можно найти продавцов кофе и пипаркукас. А кроме этого, деревянные карусели, котлы на открытом огне, а также катание на санях и пони. Рядом с домом из соломы и кинопавильоном обещают установить павильон, в котором будет аквариум с речными рыбами, чудный павильон-кукольный домик, павильон с луноходом и по настоятельной рекомендации детей павильон с мороженым!

Foto: Delfi.ee/ Argo Ingver

Кроме того, перед самой ратушей, вокруг памятника целующимся студентам, городские власти устроили небольшой каток, который по плану будет работать до конца февраля. Сам же Городок света открыт ежедневно с 28 ноября 2021 года по 9 января 2022 года с 9:00 до 21:00.

Смотрите, как красиво стало в Тарту:

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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