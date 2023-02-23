ФОТО. Ни снега, ни дождей: В Венеции снова пересохли каналы

Венеция славится своей извилистой сетью каналов. Водные пути, по которым ежедневно курсируют тысячи водных такси и гондол, открывают уникальный вид на достопримечательности города.

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В период с октября по январь главной проблемой города обычно являются наводнения. Несколько дней в году уровень воды поднимается и покрывает те части Венеции, которые находятся ниже всего: такие как площадь Сан-Марко. Но сочетание некоторых факторов может привести к совершенно противоположному результату. Что, собственно, и произошло.

В пересыхании каналов в этом году оказалась виноваты нескольких недель сухой зимней погоды, высокое атмосферное давление и морские течения.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Больше всего от низкого уровня воды пострадали традиционные гондолы и водные такси. Засуха также влияет на работу городских водных машин скорой помощи, которые испытывают трудности при перемещении по основным транспортным маршрутам Венеции.

Реки и озера в Италии страдают от малого количества зимних осадков



Реки и озера в Италии также страдают от острой нехватки воды: особенно это ощущается на севере страны. В Альпах нынешней зимой выпало меньше половины обычного количества снега. Что привело к тому, что в самая длинной реке Италии – По, которая течет от гор к Адриатике – оказалось на 61% меньше воды, чем обычно бывает в это время года.

Уровень воды на озере Гарда также опустился достаточно низко для того, чтобы до острова Сан-Бьяджо можно было добраться пешком.

"Мы находимся в ситуации нехватки воды, которая накапливалась с зимы 2020-2021 годов, — рассказал эксперт по климату Массимилиано Паски итальянской ежедневной газете Corriere della Sera. — Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, нам нужно 50 дождливых дней".

Каналы в Венеции уже пересыхали зимой 2020 года и весной 2021 года. Ранее такого не случалось.