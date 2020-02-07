ФОТО. Ночь в морском контейнере: в столице Эстонии открылся необычный отель

Кажется Таллин все больше превращается в город, в котором собраны все самые интересные гостиницы в Балтии. Совсем недавно там открылся первый в странах Балтии и Скандинавии капсульный отель и вот сечас заработала гостиница, в которой переночевать вы сможете в морских контейнерах. Хоть и полностью переоборудованных, но тем не менее...

Стоимость ночи в таком контейнере обойдется в 60-100 евро (цена зависит от даты заселения).

Новая гостиница представлена в виде морских контейнеров, в каждом из которых может поместиться два человека. В такой необычной "комнате" будет все, что нужно для комфортного времяпрепровождения. "Несмотря на непрезентабельный внешний вид и тот факт, что контейнеры использовались в транспортных целях, мы сможем предложить своим клиентам максимум комфорта", — сказал основатель гостиничной сети Hektor Стен Тикк. Действительно использование морских контейнеров в архитектуре набирает все большую популярность. "Это первый подобный отель как в Эстонии, так и среди соседних государств", — добавил Стен Тикк.

В отеле 84 комнаты. Это означает, что одновременно здесь смогут остановиться и получить незабываемые впечатления 168 человек. "В промышленном районе мы смогли создать гостиничную комнату, которая удивит своим комфортом, уютом и функциональностью", — объяснила руководить отеля Киллу Майдла.

Hektor Konteinerhotell — первая гостиница, открывшаяся на территории Балтийского вокзала и творческого городка Теллискиви. "За десять лет этот заброшенный район стал настоящей достопримечательностью Таллинна. Здесь давно не хватало гостиницы. И нам очень приятно, что именно отель Hektor смог реализовать здесь свою необычную идею", — прокомментировала руководитель Astri Grupp Анне Аланд, которая занимается и развитием Балтийского рынка.

Отель соседствует с несколькими предприятиями, расположенными по адресу Теллискиви 62. Гостиница занимает большую часть исторического здания Депо.