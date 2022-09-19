ФОТО. Ночь в замке: Нарвский музей предлагает провести ночь в средневековой атмосфере

Уникальная возможность примерить на себя роль хозяина легендарного Северного двора теперь доступна в Нарвской крепости.

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Первые гости необычных апартаментов, расположенных прямо в стенах старинных укреплений уже смогли оценить особенности замкового быта. "Двухместный номер Делюкс с 1 кроватью или 2 отдельными кроватями с видом на достопримечательности" - такое описание можно уже сегодня отыскать на самом популярном ресурсе для бронирований - booking.com (там же можно посмотреть и остальные фотографии).

Foto: Нарвский музей

В двух комнатах Narva Castle Rooms могут разместиться до 4-х взрослых гостей или 2 взрослых и три ребенка. Дети в возрасте до 5 лет размещаются вместе со взрослыми бесплатно, также допускается размещение с небольшими домашними животными. Для комфорта гостей в номере имеются современные удобства: душевая кабина, большая или две односпальные кровати, гостиный уголок с раскладным диваном и обеденная зона, электрический чайник, капсульная кофемашина Nespresso, инфракрасный обогреватель и дополнительные пледы на случай прохлады, сообщает Нарвский музей.

Прежним обитателям замка и не снились такие "королевские" условия, поскольку на протяжении веков Нарвский замок имел сугубо военное значение, а значит и обстановка тут была довольно суровая. Сегодня об этих временах всем посетителям музея напоминает лишь современная мультимедийная экспозиция, которую в любой момент в часы работы музея могут посетить и гости мини-гостиницы, ведь билеты включены в стоимость проживания.

Foto: Нарвский музей

А в часы, когда музей закрывает свои двери, жильцы Северного двора могут воспользоваться мангалом и насладиться звёздной ночью у костра.

Близость к государственной границе накладывает ряд ограничений, таких как запрет на использование пиротехники и запуск дронов, однако, это и самое главное достоинство Narva Castle Rooms - вид на величественный архитектурный ансамбль двух крепостей, реку Нарову и границу двух государств. Постояльцы гостиницы могут в любой момент подняться на замковую стену, чтобы полюбоваться этими захватывающими видами и даже встретить рассвет одними из самых первых в Эстонии.

Foto: Нарвский музей

В средневековом замке постояльцев ждёт масса ярких впечатлений. За массивными воротами по ночам можно встретить и необычных соседей, гостям стоит учитывать, что утром их могут разбудить ласточки, в комнате повстречаться паук, а ночной покой будет охранять музейный кот Бальтазар.

Дополнить гамму чувств всегда позволит расположенный на территории музея ресторан Rondeel, предлагающий как укомплектованные корзины для гриля, так и готовые блюда для романтического ужина.