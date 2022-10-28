ФОТО. Новое развлечение в Вильнюсе: открывается парк уникальных световых скульптур
Foto: DELFI / Andrius Ufartas

С 28 октября жители и гости Вильнюса смогут посетить парк светоинсталляций Lumina в Ботаническом саду Вильнюсского университета в Кайренай, пишет rus.delfi.lt.

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В экспозиции – оригинальные работы литовских и польских художников. Проект включен в программу мероприятий, посвященных 700-летию города.

"Вечером каждый посетитель Ботанического сада сможет отправиться в путешествие и сделать немало открытий. В саду представлены работы 4 известных художников - Ярослава Козяры, Олены Глинки, Мантаса Мазиляускаса и Марты Басандовской", – сказал директор Ботанического сада Аудрюс Скридайла.

Цена билетов 10-14 евро.

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